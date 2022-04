Betzdorf – 3-tägiges „Schnupperpraktikum“ bei der Polizeiinspektion Betzdorf

Im Rahmen des Praktikums wurde ihnen ein Überblick über die Organisation der rheinland-pfälzischen Polizei vermittelt, Einblicke in die Aufgabenstellungen und technische Ausstattung der Polizei gewährt, als auch einzelne Organisationseinheiten wie beispielsweise die Diensthundestaffel theoretisch und praktisch vorgestellt.

Als Besonderheit stand ein eintägiger Besuch der Hochschule der Polizei (HdP)am Flughafen Hahn auf dem Programm. Hier wurde den jungen Praktikanten durch im Studium befindliche Polizeibeamtinnen und -beamte die Liegenschaft, sowie das Studium an sich präsentiert.

Die Rückmeldung der Praktikanten war hierbei gänzlich positiv, sodass auch zukünftig weitere Praktika angeboten werden.



Interessierte im Alter ab 16 Jahren können sich jedes Jahr für ein Praktikum in den Oster- oder Herbstferien (max. 7 Personen können teilnehmen) per Email bei der Polizeiinspektion Betzdorf bewerben. Benötigt werden Kontaktdaten, ein Lebenslauf sowie das aktuellste, vorliegende Schulzeugnis.

Wir freuen uns auf euch und stehen für weitere Fragen zum Thema Polizeiberuf und Bewerbung jederzeit gerne zur Verfügung!



