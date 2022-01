Bettelbetrug durch angebliche Spendensammler

Linz am Rhein (ots). Am 12.01.2022, gegen 16 Uhr, traten zwei Männer als Spendensammler in Linz auf.

Sie zeigten Zettel vor, mit denen auf einen angeblichen Behindertenverbund verwiesen wurde. Tatsächlich kam das so erlangte Geld nicht dem karitativen Zweck, sondern der eigenen Brieftasche der beiden Sammler zugute.

Das erlangte Bargeld wurde durch die Polizei sichergestellt. Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Linz am Rhein zu melden.



