betrunkener Fahrzeugführer – Zeugenaufruf

In der Nacht auf Sonntag wurde der Polizei Linz durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer der Fahrzeugführer eines schwarzen Golf mit Bonner Zulassung gemeldet, der auf der B42 aus Unkel kommend in Fahrtrichtung Linz unterwegs sei und das Fahrzeug in Schlangenlinien führen würde.

In Höhe der Ortslage Erpel soll der Fahrer des Golf in den Gegenverkehr gelangt und fast mit einem entgegenkommenden LKW kollidiert sein. Nur durch einen Zufall und ein starkes Abbremsmanöver des LKW-Fahrers konnte ein Frontalzusammenprall vermieden werden.

Eine Streife der Polizei Linz konnte den 33-jährigen Fahrer aus Bonn anschließend in Linz am Rhein einer Verkehrskontrolle unterziehen. Ein zunächst durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den nicht unerheblichen Alkoholkonsum des Fahrzeugführers, sodass dieser zur Dienststelle verbracht und eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.



Zeugen die den Vorfall beobachtet haben und insbesondere der Fahrzeugführer des entgegenkommenden LKW werden gebeten sich bei der Polizei Linz unter der Telefonnummer 02644-9430 oder per Email unter pilinz@polizei.rlp.de zu melden



