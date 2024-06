Kirchen

Betrunkener Fahrradfahrer beleidigt und bedroht Polizeikräfte

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Am Samstagmittag, 01. Juni, meldete sich gegen 13 Uhr ein Zeuge bei der Polizei, und machte Angaben zu einem Fahrradfahrer, welcher in Schlangenlinien in der Austraße unterwegs sei, und sich kaum auf dem Fahrrad halten könne.