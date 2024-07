Betrunken mit Roller umgekippt

Anzeige

Der 68 jährige Fahrer befuhr die Rodenbacher Straße in Irlich aus Richtung Brunnenstraße kommend in Richtung Apostelstraße. Als er nach links abbiegen wollte verlor er aufgrund seiner Alkoholisierung das Gleichgewicht und fiel in nach links gegen einen geparkten PKW, welcher beschädigt wurde. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille.



