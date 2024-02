Betrunken im Krankenfahrstuhl unterwegs

Am Freitagabend fiel in der Engerser Alten Schlossstraße ein Rollstuhlfahrer auf, der mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl zunächst eine rote Ampel im Bereich der Neuwieder Straße missachtete.

Symbolbild Foto: dpa

Anschließend drehte der 57jährige Neuwieder in diesem Kreuzungsbereich zwei Ehrenrunden und fuhr dann weiter in die Alleestraße.



Dort wurde er dann neben seinem Krankenfahrstuhl liegend von der Polizeistreife gefunden. Da ein Alco-Test einen Wert von 2,56 Promille ergab, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutprobe an, denn dieser Krankenfahrstuhl zählt als Kraftfahrzeug. Die Blutprobe wurde ihm im Krankenhaus entnommen und es wurde gegen ihn eine Strafanzeige erstattet.



