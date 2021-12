Betrugsversuch durch Schockanruf

Die Anruferin weinte am Telefon und gab an, sie habe eine Frau tot gefahren und befinde sich bei der Polizei. Da die Dattenbergerin von der Betrugsmasche in den Medien gehört hatte, schöpfte sie Verdacht und beendete das Telefonat.



