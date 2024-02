Betrugsdelikte

Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Zunächst meldete sich gegen 14:00 Uhr eine 75-jährige Frau aus Vettelschoß, die angab einen Anruf eines unbekannten Mannes erhalten zu haben. Dieser habe sich als Paypal-Mitarbeiter ausgegeben und die Frau wegen Abbuchungen angefragt. Die Frau beendete das Gespräch, ohne weitere persönliche Daten zu nennen. Gegen 14:15 Uhr meldete sich ein Mann bei einer 79-jährigen Frau aus Bad Hönningen. Der Mann gab in bekannter Masche an, von der Polizei zu sein und ein Angehöriger habe einen schweren Unfall verursache. Bei Zahlung einer Kaution in Höhe von 30000 EURO könne eine Haft verhindert werden. Auch in diesem Fall beendete die Geschädigte das Telefonat.



