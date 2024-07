Betrug durch falsche Polizeibeamte

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Neuwied in der Straße „Am Carmen Sylva Garten“ zu einem Betrug durch angebliche Polizeibeamte.

Die lebensältere Geschädigte wurde durch zwei männliche Täter telefonisch kontaktiert und dazu aufgefordert Wertgegenstände zu übergeben. Die Täter gaben an, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen wäre und der Name der Geschädigten auf einer Namensliste der Täter gestanden hätte. Daher würde die Polizei sicherheitshalber Bargeld und Wertgegenstände von diesen Personen sicherstellen.

Die Geschädigte legte im Anschluss mehrere Schmuckgegenstände vor ihrem Haus bei einer Hecke ab.

Das durch die Täter erlangte Diebesgut hatte einen Wert von ca. 2.000 Euro.



Um das Risiko für die Täter zu verringern wurde die Geschädigte über mehrere Stunden mit dem Telefonat gebunden und aufgefordert mögliche Überwachungskameras auszuschalten.



Zeugen, welche sich in der Tatzeit im Nahbereich aufgehalten haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Neuwied zu melden.

Dabei können sowohl Hinweise hinsichtlich auffälliger Personen oder verdächtiger Fahrzeuge für die Ermittlungen hilfreich sein.



Generell gilt: Die Polizei wird Sie niemals telefonisch um das Herausgeben Ihrer Wertsachen bitten! Legen Sie bei verdächtigen Anrufen einfach auf. Wenn sie Zweifel an der Echtheit eines Anrufes der Polizei haben, dann wenden sie sich an ihrer örtliche Polizeidienststelle.



