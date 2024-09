Linz

Betrug am Telefon, hoher Schaden

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Am Samstagmittag erschien ein 39-jähriger Geschädigter aus Rheinbrohl auf der Dienststelle der Polizei Linz und zeiget an auf einen Betrug am Telefon hereingefallen zu sein.