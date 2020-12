Archivierter Artikel vom 18.09.2020, 10:50 Uhr

Unbekannte Täter suchten vermehrte ältere Menschen auf, gaben sich als Handwerker aus und gaben an, dass es Undichtigkeiten im Bereich des Daches geben würde oder in der Nachbarschaft ein Wasserschaden entstanden sei. Bei Einlass ins Haus machten sie auf einen Wasserschaden an der Decke aufmerksam, den sie vermutlich in einem unbeobachteten Moment mit einer Wasserspritze verursachten. Glücklicherweise waren alle sehr sensibilisiert und fielen nicht auf die Betrugsmasche herein.



Weitere Hinweise werden an die Polizei Linz, unter der Telefonnummer 02644-9430 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.



