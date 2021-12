Unkel

Betäubungsmittel im Rucksack aufgefunden

Bei einer Personenkontrolle in der Nacht zum Dienstag in der Frankfurter Straße in Unkel fanden Beamte der Linzer Polizeiinspektion im Rucksack des 27-jährigen Mannes aus Unkel Betäubungsmittel vor.