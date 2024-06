Unkel

Betäubungsmittel aufgefunden

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Dienstagnachmittag in der Ortslage Unkel fand die Polizei Betäubungsmittel in dem Pkw vor.