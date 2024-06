Besonders dreister Diebstahl – Täterin auf Videoaufnahmen deutlich erkennbar

Anzeige

Anhand der gesicherten Videoaufnahmen ereignete sich die Tat wie folgt:



Eine für jedermann erkennbar körperlich eingeschränkte 65-jährige Rentnerin aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen betrat mit Gehhilfen den Markt. Beim Bücken, um Lebensmittel in den Einkaufswagen zu laden, legte sie ihr Portemonnaie, in dem sich ein mittlerer dreistelliger Betrag befand, kurzzeitig in ein Regal. Sie ging weiter und entfernte sich dann, wobei sie ihr Portemonnaie vergaß.

Kurze Zeit später erscheint eine Frau mittleren Alters, erkennt das Portemonnaie und steckt es ein. Etwa 1,5 Stunden später erscheint die Frau erneut im Markt. Nun hatte sie sich umgezogen. Die Frau hält das Portemonnaie der Geschädigten in der Hand und steckt es in ein Regal. Sie entfernt sich kurz und nimmt es dann wieder an sich. Das gleiche Verhalten zeigt sie ein zweites Mal. Schließlich geht sie zur Kasse und zahlt ihre Einkäufe in bar. Bei dieser Gelegenheit gibt sie das Portemonnaie dem Kassierer ab. Offensichtlich hatte sie, nachdem sie das Portemonnaie mit nach Hause genommen hatte, Gewissensbisse bekommen und wollte sicherstellen, dass die Geschädigte ihr Eigentum zurückbekommt – allerdings nicht ohne sich zuvor 200 EUR aus dem Geldbeutel zu entnehmen.



Die Polizei Altenkirchen bittet die Bevölkerung, diesen Pressebericht in den sozialen Medien zu teilen, in der Hoffnung, dass er von der Beschuldigten gelesen wird.



Es sind gute Bilder der Beschuldigten vorhanden. Diese Bilder können auf vielen Wegen, gegebenenfalls und auf Weisung auch durch Veröffentlichung, zur Identifizierung der Beschuldigten dienen. Der Beschuldigten wird dringend angeraten, sich bei der Polizei zu melden und für ihre Tat einzustehen.



Personenbeschreibung: - Ca. 45-50 Jahre alt - Dunkelblondes

schulterlanges Haar - Normale Statur - Bekleidung zum Tatzeitpunkt:

schwarzes T-Shirt, schwarze Hose, schwarze Sneaker mit weißer Sohle,

Sonnenbrille in die Haare geklemmt



- Bekleidung beim zweiten Erscheinen: weißes T-Shirt mit Aufdruck,

ansonsten wie zur Tatbegehung



