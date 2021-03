besondere Zivilcourage – Verbundenheit auch über das „world wide web“ hinaus

Am Donnerstag den 11.03.2021 gegen 23:45Uhr wurde der Polizei Linz am Rhein über die Rettungsleitstelle eine verdächtige Wahrnehmung gemeldet, wonach das gemeinsame Gespräch im Rahmen eines Online-Sprach-Chats abrupt während des Spiels bzw.

der damit verbundenen Unterhaltung unnatürlich abgebrochen sei.

Obwohl dem Mitteiler nur rudimentäre Personalien (phonetischer Name und Wohnort) seines regelmäßigen Mitspielers bekannt waren, kontaktierte er trotzdem die Rettungsleitstelle und teilte dort seine Sorge mit, von wo aus wiederum die Polizei Linz kontaktiert wurde. Dort konnte der Hilfsbedürftige identifiziert und die Wohnung letztendlich über Umwege betreten werden.

Der Hilfsbedürftige war zwar ansprechbar, jedoch nur teilweise orientiert. Ursache hierfür dürfte ein epileptischer Anfall gewesen sein, weshalb der Eindruck des Mitteilers sich als absolut zutreffend herausstellte. Zur Überwachung wurde der Verantwortliche einem Krankenhaus zugeführt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Linz am Rhein

Telefon: 02644-9430

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell