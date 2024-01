Beschädigung einer Jahrzehnte alten Eiche in der Gemarkung Wallmenroth

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Hierbei wurde deren Stamm ringsherum tief eingeschlagen, wodurch wahrscheinlich sie sogenannten Leiterbahnen zerstört wurden. In der Folge wird der Baum mit hoher Wahrscheinlichkeit absterben. Die Tat wurde am 08.01. festgestellt. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.



Die Polizei Betzdorf bittet um Hinweise in dieser Sache unter der Rufnummer 02741 9260.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741 926-0

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell