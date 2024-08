Straßenhaus

Beschädigung einer Grundstücksmauer – Unfallflucht

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

Am 17.08.2024 bemerkte der Geschädigte einen frischen Unfallschaden an seiner Grundstücksmauer in der Kirchstraße.