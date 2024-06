Windhagen

Beschädigter PKW

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

Am Dienstag kam es im Zeitraum von 05:30 Uhr bis 14:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Reinhard – Wirtgen – Straße in Windhagen zu einer Beschädigung eines geparkten PKW Hyundai Tucson.