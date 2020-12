Archivierter Artikel vom 24.09.2020, 19:10 Uhr

Dort geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, wobei an beiden Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt wurden. Der jungen Mann hielt kurz an, begutachtete seinen Schaden und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich mit dem Unfallgegner auszutauschen. Um 07:58 Uhr verursachte derselbe Fahrer einen weiteren Verkehrsunfall in der Jungenthaler Straße / Im Rußloch, wo er mit seinem Passat im Bereich einer Baustelle zwischen der Aral-Tankstelle und der Zufahrt zum Aldi in die absichernden Baken fuhr. Auch hier setzte er seine Fahrt unvermindert fort, ohne sich um die Angelegenheit zu kümmern. Ein aufmerksames Ehepaar, welches den Vorfall beobachtet hatte, konnte in diesem Fall jedoch der Polizei das Kennzeichen des Passats nennen, so das der Fahrer zeitnah zu ermitteln war. Noch in der Berufsschule Betzdorf/Kirchen wurde er ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen. Körperliche Auffälligkeiten sprachen für den Konsum von Betäubungsmitteln, den ein Drogen-Schnelltest bestätigte. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein des jungen Mannes noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden ist in beiden Fällen nur sehr gering. Strafrechtlich muss er sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort („Fahrerflucht“) verantworten.



