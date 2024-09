Berufsinformationstag der Polizei-/Kriminalinspektion Neuwied am 22.09.2024

Anzeige

Wir bieten dir einen vielseitigen und abwechslungsreichen Beruf, bei einem der größten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz. Damit du auch weißt, was alles dahintersteckt, laden wir dich am



– 22.09.2024

– von 11:00 bis 16:00 Uhr zu uns in den Hof der

– Polizei- und Kriminalinspektion Neuwied, Reckstraße 6, 56564

Neuwied ein.



Stell alle Fragen, die du schon immer mal über uns wissen wolltest. Dazu zeigen wir dir, was du für deine Karriere bei uns mitbringen solltest und wie das Studium ausschaut.

Wir haben für dich einen vielseitigen Tag mit Vorführungen der Schieß- und Einsatztrainer, Diensthundestaffel und dem Verkehrsunfallaufnahmeteam zusammengestellt, damit du hautnah miterlebst, wie echte Polizeiarbeit aussieht.



Melde dich bitte vorher unter pineuwied.einstellungsberatung@polizei.rlp.de an!



