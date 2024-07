Berauschter Fahrzeugführer stürzt mit E-Scooter

Am frühen Nachmittag des 20.07.2024 kam es am Tunneleingang des Sankt-Barbara-Tunnels zu einem Verkehrsunfall, bei welchem, der Führer eines Elektrokleinstfahrzeugs (sog.

„E-Scooter“) stürzte.



Der 30-jährige aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain beabsichtige verbotswidrig in den Sankt-Barbara-Tunnel einzufahren, wobei er, mutmaßlich aufgrund seines berauschten Zustand, stürzte. Der zunächst nicht ansprechbare Beschuldigte wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo ihm neben der medizinischen Behandlung eine Blutprobe entnommen wurde, da sich deutliche Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln ergaben.



Der Beschuldigte wurde durch das Unfallgeschehen leicht verletzt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.



