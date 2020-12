In der Nacht zum Samstag, 05.12.2020, wurden an zwei PKW, VW, Golf, jeweils der Tankdeckel aufgebrochen und Benzin abgezapft.

Beide Fahrzeuge standen in der Hauptstraße in Rheinbrohl.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell