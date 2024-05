Beinahe-Kollision mit Einsatzfahrzeug/ Vorfahrt missachtet

Anzeige

In Höhe der Ortslage Erpel missachtete ein 68-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Ockenfels die Vorfahrt des Einsatzfahrzeuges. Der Mann fuhr aus der Bahnhofstraße auf die B42 ein und kreuzte die B42 unmittelbar vor dem Polizeifahrzeug. Nur durch eine Vollbremsung konnten die dahingehend besonders ausgebildeten Beamten eine Kollision verhindern. Der Fahrer konnte zunächst aufgrund des vorrangigen Einsatzes keiner Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer erschien im Nachgang auf der Polizeidienststelle. Der Zeuge war spürbar geschockt und stand immer noch unter dem Eindruck des Geschehens. Der Beschuldigte wurde am Folgetag an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Er zeigte sich uneinsichtig. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eröffnet.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



