Archivierter Artikel vom 24.08.2020, 11:00 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 272 zwischen Asbach und Schöneberg, bei dem der 19 – jährige Fahrer schwere und seine 23 – jährige Beifahrerin leichte Verletzungen erlitten.

Nach jetzigem Ermittlungsstand verlor der Fahrer aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW. Das Fahrzeug drehte sich mehrfach um die eigene Achse und prallte neben der Fahrbahn gegen einen Baum. Das Fahrzeug kam in Seitenlage zum Stehen. Die beiden eingeklemmten Insassen konnten selbstständig den Notruf verständigen. Sie wurden durch die zügig eintreffende FFW der VG Asbach aus dem Fahrzeug befreit und anschließend mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entsorgt



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell