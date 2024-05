Bad Hönningen

Bäumchen entwendet

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

Am Freitagabend, gegen 22:15 Uhr, entwendeten zwei vermutlich jugendliche Täter ein eingetopftes Bäumchen von einem Grundstück in der Straße Am Blauen Stein.