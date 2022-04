B 42 nach Verkehrsunfall kurzzeitig gesperrt

Am 25.04.2022 gegen 08:45 Uhr befuhren zwei PKW nebeneinander die B 42 aus Neuwied kommend in Richtung Bendorf.



Hinter der Auffahrt Neuwied Block kommt das auf der linken Spur fahrende Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, kollidiert mit dem auf der rechten Spur fahrenden PKW und schließlich mit der rechten Leitplanke. Hier wurde das Fahrzeug abgewiesen, so dass es auf der Fahrbahn zum Stehen kam.

Die 24jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt, die 37jährige Unfallgegnerin wurde leicht verletzt.

Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit, insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 12500 Euro.

Die B 42 wurde zur Reinigung voll gesperrt.



