Autoreifen zerstört

Hamm / Sieg (ots). In der Zeit zwischen Freitag, den 07.01.2022, 20:00 Uhr und Samstag, den 08.01.2022, 11:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw Skoda.

An dem schwarzfarbenen Fahrzeug, welches vor der Anschrift des Fahrzeughalters in der Scheidter Straße in Hamm abgestellt war, wurde der vordere, sowie der hintere linke Reifen offensichtlich mit einem Messer derart beschädigt, dass beide Reifen unbrauchbar geworden sind. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen könnte dies der Ausfluss einer Beziehungsstreitigkeit gewesen sein. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ist eingeleitet worden. Zeugen hinsichtlich des geschilderten Vorfalls, insbesondere Anwohner im Nahbereich der Tatörtlichkeit werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der der Nummer 02681/9460 oder per Email pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.



