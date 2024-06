Autokorsos in Betzdorf und Wissen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war die Polizei Betzdorf mit mehreren Streifen im Einsatz um Sorge dafür zu tragen, dass die nach den EM-Spielen durchgeführten Autokorsos, auch in geordneten Bahnen verlaufen.

Zudem gingen mehrere Meldungen ein, dass Böller und Feuerwerkskörper aus einem der Korsos abgebrannt wurden.

Es mussten schließlich einige verkehrserzieherische Gespräche geführt und Ordnungswidrigkeitenanzeigen vorgelegt werden u. a. weil sich Personen gefährlich aus den Seitenfenstern hingen und dies trotz Aufforderung auch nicht unterlassen wurde.

Die Polizei Betzdorf appelliert in diesem Zusammenhang an die Fußballfans sich bei aller Feierlaune an die geltenden Vorschriften zu halten. Das Abbrennen von Feuerwerk ist nicht erlaubt.



