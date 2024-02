Auto überschlägt sich/ Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag befuhr ein 26-jähriger Fahrzeugführer die B42 aus Richtung Bonn kommend in Fahrtrichtung Neuwied.

In Höhe der Ortslage Unkel verlor der Mann aus Hennef die Kontrolle über seinen PKW und kam von der Fahrbahn ab. Der PKW BMW überschlägt sich und kommt seitlich auf einem freien Gartengrundstück zum Stehen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.



