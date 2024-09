Auto landet nach Verkehrsunfall auf dem Dach

Ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagnachmittag in der Neuwieder Innenstadt.

In der Straße Hofgründchen prallte ein 74jähriger Neuwieder mit seinem Pkw gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto. Anschließend geriet sein Fahrzeug noch in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch diesen Aufprall wurde sein Gefährt über dieses Auto geschleudert und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Unfallverursacher wurde mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Insassen des entgegenkommenden Pkw hatten Glück und blieben unverletzt.



