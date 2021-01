Außenspiegel beschädigt – Zeugen gesucht

Neuwied, In der Schleth – Der Geschädigte meldete am 07.01.2021 gegen 14:45 Uhr , dass an seinen zwei geparkten Firmenfahrzeugen die Außenspiegel beschädigt seien.

Vor Ort können beide Fahrzeuge in einem Abstand von etwa 15 Metern am rechten Fahrbahnrand geparkt festgestellt werden. Bei beiden Fahrzeugen ist jeweils der linke Außenspiegel beschädigt. Die Art der Schäden lässt auf eine Sachbeschädigung schließen, da lediglich das Spiegelglas beschädigt ist. Letztmalig bewegt wurden die Fahrzeuge am 05.01.2021. Sollte es Zeugen zu dem Vorfall geben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei Neuwied zu melden.



