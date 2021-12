Aus dem Polizeibericht vom Wochenende

Diese war bereits in den Medien präsent, da von bislang unbekannten Tätern ein anonymes Drohschreiben verfasst wurde. Die Polizei betreute die Veranstaltung durch eine regelmäßige Überwachung im Rahmen der Streifenfahrt sowie durch Fußstreifen. Die Veranstaltung verlief ohne Störungen.



Am Samstag, dem 18.12.2021, verursachte der Fahrer eines PKW einen Verkehrsunfall in der Kurtrier Straße. Er beschädigte beim Linksabbiegen auf einem dortigen Parkplatz einen Altglasbehälter.

Während der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der Verursacher womöglich Alkohol konsumiert habe. Ein Atemalkoholtest ergab 2,90 Promille. Der Unfallverursacher wurde im Anschluss auf die Dienststelle verbracht und einer Blutentnahme zugeführt.



