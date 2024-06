Raubach

Aufmerksamer Zeuge meldet eine Trunkenheitsfahrt

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Am späten Mittwochnachmittag meldete ein aufmerksamer Zeuge einen unsicher geführten PKW in der Harschbacher Straße in Raubach.