Aufgefundenes E-Bike sucht seinen Besitzer

Das Fahrrad stand an der Bushaltestelle in Herpteroth. Es handelt sich um ein E-Bike der Marke Giant, Modell DailyTour E+ 3 LDS. Das Rad wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt und zur Dienststelle gebracht. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit einem Eigentumsnachweis bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.



