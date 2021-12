Aufforderung zur Benutzung eines Einkaufswagen endete mit blauem Auge

Linz, Am Sändchen (ots) – Am 07.12.21, gegen 09:30 Uhr, wurde ein ca. 50 jähriger Mann durch die Verkäuferin im Norma Einkaufsmarkt aufgefordert einen Einkaufswagen zu benutzten.

Der Mann weigerte sich und verließ nach mehreren Diskussionen den Markt. Kurze Zeit später traf die Verkäuferin im Eingangsbereich dann wieder auf den Mann. Hier beleidigte er die Geschädigte und schlug ihr unvermittelt mit der Faust aufs Auge, wobei auch die Brille zu Bruch ging. Der Mann wird wie folgt beschrieben: mim. 50 Jahre, ca. 180 cm groß, helle (fast weiße) Haare mit Geheimratsecken, hellblaue Softshell-Jacke, dunkle Hose.

Sachdienliche werden an die Polizei Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.



