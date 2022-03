Auffinden eines vermeintlichen Giftköders

Zudem warnt die Polizei allgemein die Hundehalter, ihre Vierbeiner nicht unbeaufsichtigt laufen und gerade in Gebieten, in denen Rattengift oder Ähnliches ausliegen könnte, angeleint zu lassen.



