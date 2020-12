Linz

Auffahrunfall unter Trunkenheit

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 04.12.2020, um 17:00 Uhr, in Linz, stand der mutmaßliche Unfallverursacher nicht unerheblich unter Alkoholeinwirkung, so dass er sich einer Blutentnahme unterziehen und den Führerschein abgeben musste.