Mudersbach

Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Bei einem Auffahrunfall in der Kölner Straße in Mudersbach, wurde am Donnerstag, den 22.08.2024, gegen 10:40 Uhr, der Fahrer eines dreirädrigen Motorrads leicht verletzt.