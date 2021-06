Auffahrunfall in der Berggärten Straße

Neuwied Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person am 20.06.21,12:51 h, in Neuwied, Berggärten Straße Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin fuhr einem 39-jährigen Pkw-Fahrer durch zu geringen Sicherheitsabstand beim Bremsen auf das Auto auf.

Infolge des Unfalls entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen und der junge Mann erlitt durch den Sicherheitsgurt Prellungen in der linken Schulter. Der Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt 5000EUR.



