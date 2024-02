Auffahrunfall im St.-Barbara-Tunnel

Am 19.02.2024 kam es gegen 11:00 Uhr im St. Barbara-Tunnel in Betzdorf zu einem Auffahrunfall, bei welchem eine 56jährige PKW-Insassin leichtverletzt wurde.

Am 19.02.2024 kam es gegen 11:00 Uhr im St.-Barbara-Tunnel in Betzdorf zu einem Auffahrunfall, bei welchem eine 56jährige PKW-Insassin leichtverletzt wurde. Ein LKW befuhr die den Tunnel zweispurig durchlaufende B62 auf dem linken der beiden Fahrspuren, als der 81jährige LKW-Fahrer beim Wechsel auf die rechte Fahrspur den dort befindlichen PKW eines 63jährigen übersah und diesem auffuhr.

Neben einer leichten Verletzung der PKW-Beifahrerin, wurden beide Fahrzeuge beschädigt.



