Auffahrunfall auf der B 42 bei Erpel

Am 12.05.2021 gegen 14:30 Uhr kam es auf der B 42 bei Erpel zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.



Aufgrund des Unfallgeschehens und der Unfallaufnahme musste die B 42 für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden.

Ein beteiligter 25-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Die Gesamtschadenshöhe dürfte im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich liegen.



