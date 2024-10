Verbandsgemeinde Asbach

Aufbruch von Zigarettenautomaten in Buchholz (Ww) und Neustadt (Wied)

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

In der Nacht von Freitag, 04.10.2024, auf Samstag, 05.10.2024, haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße in Buchholz (Westerwald) sowie in der Dreischläger Straße in Neustadt (Wied), Ortsteil Fernthal, gewaltsam aufgebrochen.