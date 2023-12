Brachbach

Aufbruch eines Verkaufsautomaten

Zwischen dem 27.12.2023, ca. 18:00 Uhr und dem 28.12.2023, ca. 09:45 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Brachbach ein an einem Wohngebäude angebrachter Kaugummiautomat durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen.