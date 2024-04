Neitersen

Aufbruch eines PKW

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Neitersen-Im Zeitraum von Dienstag, 02.04.24, 20:00 Uhr, auf Mittwoch, 03.04.24, 02:00 Uhr, wurde an einem PKW in der Obernauer Straße in Neitersen die Scheibe eingeschlagen.