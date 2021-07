Neuwied

Aufbruch eines Firmenbusses in Neuwied, An der Liebfrauenkirche – Zeugenaufruf

Im Zeitraum vom 02.07.2021, 15:00 Uhr, bis 05.07.2021, 05:20 Uhr, kam es zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Firmenbus in der Straße An der Liebfrauenkirche Ecke Wilhelm-Schweizer-Straße in Neuwied.