56587 Straßenhaus

Aufbruch eines Containers

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

In der Nacht von Ostersonntag, den 31.03.2024 auf Ostermontag, den 01.04.2024 machten sich gegen 01:00 Uhr zwei unbekannte Personen an einem Container eines Bauunternehmens in der Birkenstraße in Straßenhaus zu schaffen.