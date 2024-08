Anrufe von falschen Polizeibeamten

Anzeige

Diese täuschten bei den Opfern vor, dass die Tochter in einen Unfall verwickelt worden sei und forderten von den Geschädigten eine Kaution zur weiteren Abwicklung. Dabei gaben sich die Täter zum einen sowohl direkt als Polizeibeamte als auch, mit einer weinerlichen Stimme, als Tochter aus. Die Geschädigten erkannten die Betrugsmasche sofort und beendeten die Gespräche, so dass es zu keinem Schadenseintritt kam.



