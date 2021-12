Anruf von falschen Polizeibeamten, hier sog. Enkeltrick

Am gestrigen Abend erhielt eine 90 jährige Frau aus Vettelschoß einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten.



Demnach sei ihr Enkel in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt.

Noch bevor es zu konkreten Forderungen kam, reagierte die Angerufene Frau sehr barsch und selbstbewusst.

dies führte dann dazu, dass der Anruf sofort beendet wurde.



Dennoch entschloss sich die Frau richtigerweise dazu, den Sachverhalt der Polizei in Linz mitzuteilen.

Das erfreulich wehrhafte Verhalten der Frau ist ausdrücklich zu loben!



