Anruf falscher Polizeibeamter

Alle Adressaten der Anrufe wohnen im Bereich Bad Hönningen, es handelte sich um einen 80 jährigen Mann, einen 89 jährigen Mann und eine 83 jährige Frau.

In allen Fällen wurde jeweils suggeriert, dass ihre Kinder einen Verkehrsunfall verursacht hätten und zur Abwendung einer möglichen Haftstrafe ein größerer Geldbetrag bereitgestellt werden müsse.

Die Angerufenen beendeten das Gespräch und setzten die Polizei in Linz in Kenntnis.

Hier wurden Strafanzeigen gefertigt und Ermittlungen eingeleitet.



Das Deliktsphänomen ist nun schon hinreichend bekannt und nicht zuletzt durch die mediale Aufklärungsarbeit handeln viele Menschen so vorbildlich, wie in in den bezeichneten Fällen.

Daher ist es der Polizei wichtig, diese Art der Öffentlichkeitsarbeit zu leisten.

Leider kommt es jedoch auch immer wieder zu für die Täter erfolgreichen Versuchen. Häufig werden dabei gezielt ältere Menschen in Angst und Schrecken versetzt.

Bleiben Sie wachsam und vertrauen Sie der örtlichen Polizei, die Sie unter den bekannten Telefonnummern, oder zur Not auch über die 110 erreichen.



