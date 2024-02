Anlegedraht der Fähre zugeparkt

Linz am Rhein (ots). Am 17.02.24 meldete ein Mitarbeiter der Rheinfähre Linz-Remagen, dass ein PKW im absoluten Halteverbot auf dem Anlegedraht der Fähre parke und diese somit nach Ende des Betriebs nicht gesichert werden könne.

Nachdem die Beamten der Polizei Linz vergeblich versuchten, den Halter des PKW in umliegenden Restaurants festzustellen, wurde der PKW durch ein Abschleppunternehmen umgesetzt. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige. Die Fähre konnte pünktlich zu Betriebsschluss gesichert werden.



